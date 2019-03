Patiënten Martini Ziekenhuis beleven Jesus Christ Superstar in VR

Het beeld is rechtstreeks afkomstig van de opvoering in MartiniPlaza. Daar wordt in de zaal tussen het publiek een VR-camera geplaatst. Hiermee wordt continu 360 graden gefilmd. Beeld en geluid worden via livestream naar het Martini Ziekenhuis gestuurd. In het ziekenhuis wordt een dome - een soort ronde tent - geplaatst met ruimte voor 20 patiënten, waarin de beelden 360 graden worden geprojecteerd zodat de patiënten de musical kunnen meebeleven.



Het innovatieve evenement wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis in samenwerking met het Martini Ziekenhuis, MartiniPlaza, Horus VR Experience en TEC Entertainment.



Tonnie Plas, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis: "Dit is waar de stichting voor staat. Iets extra's bieden voor patiënten waardoor ze even minder zorgen ervaren. Door een voorstelling van MartiniPlaza naar het Martini Ziekenhuis te halen, bieden we patiënten even afleiding van hetgeen waarvoor ze in het ziekenhuis zijn."



Steeds meer mogelijkheden met VR

De ontwikkelaar van de VR-camera, Horus VR Experience, is trots op de steeds verdergaande mogelijkheden die de techniek biedt: "We zijn nu in staat om naast het streamen van kleinschalige privégebeurtenissen met behulp van VRiend, ook grootschalige evenementen virtueel te verplaatsen van de ene locatie naar de andere locatie. En wel op zo’n manier dat je het gevoel hebt daar echt aanwezig te zijn. Dit biedt ongekende mogelijkheden, er níet bij kunnen zijn bestaat niet meer!", aldus Bas Beukers van Horus VR.



Marc Muller, CEO van TEC Entertainment werkt graag mee aan deze bijzondere voorstelling: "Met deze wereldprimeur kunnen we patiënten in het Martini Ziekenhuis door middel van virtual reality de theatervoorstelling laten beleven. Zo leveren we hopelijk een bijdrage aan hun herstel."



Foto: Kevster