Onderzoek UMCG en RUG naar leren op oudere leeftijd: deelnemers gezocht

Eerder onderzoek lijkt erop te wijzen dat als men op latere leeftijd nog actief is, dit positieve effecten kan hebben op denkvermogen en ook op de stemming. Zo lijken het volgen van een cursus digitale fotografie, puzzelen en het doen van hersenspelletjes op de computer een positieve invloed te hebben. Ook is aangetoond dat het spreken van meerdere talen, het spelen van een instrument en kunstzinnigheid beschermend kunnen zijn tegen dementie en cognitieve stoornissen.



Nieuw onderzoek



In deze nieuwe studie, ‘Leren om langer cognitief gezond te blijven’ geheten, gaan neuropsycholoog Marie-José van Tol (UMCG), taalkundige Merel Keijzer (Faculteit der Letteren), en psycholoog Saskia Nijmeijer (UMCG/Rijksuniversiteit Groningen) daarom na wat er verandert in de hersenen van ouderen door het leren spelen van een muziekinstrument, het leren van een nieuwe taal en het leren van verschillende creatieve vaardigheden.



Deelnemers



De onderzoekers zoeken nu deelnemers tussen de 65 en 80 jaar oud die geheugenklachten ervaren die zich ongeveer in de afgelopen 5 jaar hebben ontwikkeld maar nog niet zijn bevestigd door een specialist, en die graag iets nieuws willen leren. Deelnemers ondergaan een voormeting, bestaande uit vragenlijsten, computertaken en metingen van de hersenactiviteit. Daarna wordt de deelnemer toegewezen aan een van de (gratis) cursussen: een muziekcursus (gitaar), taalcursus (Engels) of creatieve workshops.



De cursussen duren drie maanden en vinden voor een groot deel thuis vanachter de computer plaats. Eens in de twee weken is er een klassikale bijeenkomst. Na deze periode vindt de eerste nameting plaats, waarin de vragenlijsten, taken en hersenactiviteit-metingen worden herhaald. Hierna kan de deelnemer kiezen om de cursus voor nog eens drie maanden (wederom gratis) te vervolgen. Zes maanden nadat de deelnemer is gestopt met de cursus is er een laatste meting met een interview, vragenlijsten en taken.