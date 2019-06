Ondernemersdag Groningen voor startende en groeiende ondernemers: 27 juni in Stadion FC Groningen.

Uitval bij beginnende en kleine ondernemers is groot. Door naar de Ondernemersdag te gaan, wordt waardevolle informatie opgedaan die gelijk toepasbaar is om je onderneming nog verder aan te scherpen en te laten groeien. Dat is de aanleiding voor het organiseren van een bijzondere Ondernemersdag Groningen voor startende en groeiende ondernemers op 27 juni in Hitachi Capital Mobility Stadion FC Groningen. Aanmelding voor het gratis evenement is nu al mogelijk.

Doen waar je goed in bent. Dat is wat Groningen doet! Groningen barst van de startups en scale-up ondernemers. Volgens de Deloitte Fast50, de lijst van snelst groeiende bedrijven, groeien de ondernemingen gewoon door. De lijst bestaat voor meer dan 10% uit Groningse bedrijven (City of Talent, 2018). Omdat Groningen zo’n ondernemende regio is organiseert ondernemersdagen.com / Startersdagen.com inmiddels voor de derde keer de Ondernemersdag Groningen op 27 juni om ondernemers te helpen bij het starten en verder groeien van een eigen bedrijf!

Succesvol starten of groeien



Succesvol ondernemen vergt een goede voorbereiding. Daarom organiseert Startersdagen.com, op initiatief van Gemeente Groningen en Interpolis, een evenement speciaal voor alle starters, ZZP’ers en small business ondernemers die succesvol uit de startblokken willen schieten of verder willen groeien. De avond is bedoeld om ondernemers te helpen bij het zetten van de (vervolg) stappen in het ondernemerschap. De ondernemersdag vindt plaats op 27 juni in het Hitachi Capital Mobility Stadion van FC Groningen.

Een greep uit het programma



De avond bestaat uit netwerktafels bemand door landelijke en regionale partners en doorlopende seminars en workshops. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk kennis op te doen over de administratieve en fiscale uitdagingen van een ondernemer, het volgen van een inspiratiesessie van een succesvolle ondernemer, het succesvol lanceren van een website, hoe je (nieuwe) klanten vindt en bindt en hoe je een geweldige verkooppitch geeft.

Waarom is deze Ondernemersdag zo van belang?



Eddy Bijlevelt, Gemeente Groningen: “Uitval bij beginnende en kleine ondernemers is groot. Door naar de Ondernemersdag te gaan, wordt waardevolle informatie opgedaan die gelijk toepasbaar is om je onderneming nog verder aan te scherpen en te laten groeien. Aanwezigen zullen geïnspireerd en bomvol energie weer naar huis gaan!”.

Aanmelden



Aanmelden is volledig kosteloos en mogelijk via www.startersdagen.com.