Ondernemersdag Groningen in Hitachi Capital Mobility Stadion

De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud en de succesvolle start-ups.



Waarom een ondernemersdag?

70% van de beginnende zelfstandigen en jonge bedrijven blijkt na 18 maanden alweer te zijn gestopt. Zonde, vindt de organisatie. Het gebrek aan een goede voorbereiding is daarvan meestal de oorzaak. Daarom biedt Startersdagen.com de kans op een goede voorbereiding door het organiseren van een ondernemersdag. Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een informatiemarkt, seminars, workshops en een netwerkborrel.



Programma

De avond bestaat uit een officiële opening en plenaire kennisdeling, een informatiemarkt met landelijke en regionale kennispartners en doorlopende seminars en workshops.



Aanmelden

Aanmelden is alvast mogelijk via https://startersdagen.com/evenementen/groningen2019/. Het aanbod aan kennispartners wordt de komende weken aangevuld.