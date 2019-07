Miljoenen voor Lauwersmeergebied en andere nationale parken

In het Noorden zitten een aantal nationale parken. Ook Schiermonnikoog heeft zo’n nationaal park. Schouten hoopt dat de parken nu gaan inzetten op vernieuwing. “Mensen genieten van natuur en worden erdoor geraakt. Maar natuur is vaak ook kwetsbaar en verdient daarom onze aandacht en bescherming”, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.



Het is nog niet bekend hoe het geld wordt verdeeld. Een belangrijke rol is weggelegd voor de provincies en gemeenten, die de financiele bijdrage moeten aanvullen.



Het geld is beschikbaar tussen 2020 en 2022.