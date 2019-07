Eerste milieuvriendelijke klusbike voor bouw- en klusbedrijven in Groningen

Hitachi Capital Mobility Netherlands B.V. slaat de handen ineen met stichting Energy Expo en de Gemeente Groningen om de mobiliteit in de binnenstad van Groningen te verduurzamen. Een elektrische aangedreven klusbike komt voort uit deze duurzame samenwerking. De milieuvriendelijke klusbike wordt in gebruik genomen door een klant van Hitachi Capital Mobility en gaat rijden in de binnenstad van Groningen. De Klusbike draagt bij aan de plannen voor een emissievrije stadslogistiek in 2025.

Hitachi Capital Mobility zet zich in voor een duurzame en schone toekomst. Hier en nu, met hart voor de wereld van morgen en voor de generaties na ons. Daarom heeft zij de handen ineen geslagen met Energy Expo, een stichting die zich richt op duurzame oplossingen voor mens en milieu.

Het doel van deze pilot is om een concept te ontwikkelen waarmee het voor bouw- en klusbedrijven aantrekkelijk wordt om te kiezen voor fietslogistiek. Door te kiezen voor fietslogistiek wordt de CO2 uitstoot teruggedrongen en verdwijnen de klusbussen uit het straatbeeld van met name de binnenstad.

In 2014 heeft de gemeente Groningen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD-ZES) getekend. Hiermee is de ambitie voor een emissievrije stadslogistiek in 2025 uitgesproken. Door in te zetten op emissieloze voertuigen en deelconcepten probeert Hitachi Capital Mobility de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk, te voorkomen.

Emissieloze bestelwagen

Ondanks de nieuwe ontwikkeling van de Klusbike, zet Hitachi Capital Mobility niet alle bestelwagens prompt aan de kant. Bestelwagens blijven een onmisbaar logistiek transportmiddel. Daarom investeert ze ook in emissieloze bestelwagens. De volledige elektrische Saic Maxus bestelwagen is hier een mooi voorbeeld van. Hitachi Capital Mobility maakt het mogelijk voor ondernemers in heel Nederland om een week lang kosteloos een elektrische bestelauto te testen.