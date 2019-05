Masterclass Kunstkopen door Nienke van der Wal in Museum De Buitenplaats Eelde

Op dinsdag 4 juni organiseert Museum De Buitenplaats een masterclass Kunstkopen. In deze masterclass gaat Nienke van der Wal, oprichter Young Collectors Circle, dieper in op het opbouwen van een kunstverzameling. Naast inzicht in hoe je een collectie start, hoe je je collectie ontwikkelt en welke rol je speelt als verzamelaar, wordt ook dieper ingegaan op het aankoopproces: hoe zit de kunstmarkt in elkaar, hoe worden prijzen bepaald en waar moet je op letten?

Nienke van der Wal werkt ruim 15 jaar in de culturele sector voor diverse opdrachtgevers op het gebied van onder meer beeldende kunst. De afgelopen 5 jaar leerde zij de ins en outs van de mondiale kunstwereld kennen tijdens een internationale opdracht voor een Nederlands museum. Ze heeft een agency die culturele instellingen adviseert op het gebied van cultureel ondernemerschap en publieksontwikkeling. Daarnaast adviseert de agency particulieren en bedrijven over hoe ze kunst en cultuur kunnen ondersteunen. Nienke van der Wal is tevens directeur van Stichting Art Projects Amsterdam, waarmee ze zich richt op de bevordering van de economische zelfstandigheid van de kunstensector. De stichting is de initiatiefnemer van Young Collectors Circle, een succesvol platform voor startende kunstverzamelaars, en van Daata Editions NL, een platform voor jonge, Nederlandse videokunstenaars. Nienke schrijft daarnaast columns voor Tableau en Gallery Viewer en is als gastdocent verbonden aan de HKU Fine Art afdeling.



De masterclass Kunstkopen sluit aan bij de expositie ‘De vrouwelijke blik’, waarin Museum De Buitenplaats van 11 mei t/m 10 juni 2019 tekeningen, sculpturen en installaties van tien vrouwelijke kunstenaars toont. De getoonde werken zijn tevens te koop. Vrouwelijke kunstenaars zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in zowel museale als particuliere verzamelingen. Museum De Buitenplaats wil de diversiteit en kwaliteit van hun werk via deze weg onder de aandacht brengen en de opname van het werk in collecties bevorderen. ‘Het gaat het museum niet alleen om de kwaliteit van deze kunstenaars, maar ook om het zichtbaar maken van deze kwaliteit,’ aldus directeur Patty Wageman. Deelnemende kunstenaars zijn:Fatima Barznge, Bernadette Beunk, Eline Brontsema, pietsjanke fokkema, Francis Konings, Sabine Liedtke, Petra Morenzi, Ellen Palsgraaf, Charlotte Schleiffert en Eja Siepman van den Berg.



De masterclass duurt van 14.00 – 16.00, met aansluitend een borrel in het museumcafé. Kosten voor deelname bedragen €45,-, dit is inclusief een bezoek aan de tentoonstelling, koffie/thee en een drankje. Reserveren via: info@museumdebuitenplaats.nl. Het volledige programma is te vinden op de website van het museum: www.museumdebuitenplaats.nl