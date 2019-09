Martini Ziekenhuis krijgt nieuwe scanners; kortere wachttijd voor patiënten

De nieuwe MRI-scanner is voorzien van de nieuwste software. Met dit apparaat is het mogelijk om zeer gedetailleerde beelden van het menselijk lichaam te maken. Dat helpt de arts om beter en sneller de juiste diagnose te kunnen stellen.



Groei vraagt om uitbreiding



Bestuursvoorzitter Hans Feenstra: ‘De vraag naar goede diagnostiek in het Martini Ziekenhuis groeide de afgelopen jaren. We ontvangen nu per jaar bijna 200.000 patiënten op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder groeit. De druk op onze bestaande onderzoeksapparatuur neemt daardoor toe. We kiezen dan ook heel bewust voor deze uitbreiding.’ Na installatie en testen is de MRI-scanner vanaf medio oktober 2019 in gebruik.



Uitbreiding onderzoeksapparatuur



Naast de nieuwe MRI-scanner krijgt het Martini Ziekenhuis komende maand ook een nieuwe CT-scanner. Ook dit apparaat is medio oktober 2019 operationeel. Met de komst van de nieuwe CT – en MRI-scanner beschikt het Martini Ziekenhuis over drie exemplaren van elk apparaat.



De afgelopen periode werden er in ook in de weekenden en in de avonduren geplande MRI-scans gemaakt om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. De avondopenstellingen blijven bestaan. Patiënten kunnen dus ook na werktijd terecht voor een onderzoek. Het ziekenhuis maakt op deze manier zo efficiënt mogelijk gebruik van de apparatuur.