Koppelbed maakt samen slapen mogelijk

Elkaars hand vasthouden, tegen elkaar aankruipen, samen naar muziek luisteren. Wanneer iemand in de laatste fase van het leven is, is het belangrijker dan ooit om dicht bij elkaar te zijn, voor zowel de patiënt als voor de naaste. Het Martini Ziekenhuis neemt deze week drie koppelbedden in gebruik. Met een koppelbed verander je een ziekenhuisbed eenvoudig in een volwaardig tweepersoons-hoog-laagbed.

“Soms zijn patiënten angstig of verward wanneer ze alleen in bed liggen. Wanneer een vertrouwd persoon heel dichtbij is, merken we dat patiënten rustiger zijn en er soms ook minder medicatie nodig is”, aldus oncologieverpleegkundige Karin van der Wal. “We zijn ontzettend blij dat we de koppelbedden in gebruik kunnen nemen. Een koppelbed geeft de patiënt en de partner, familielid of dierbare de mogelijkheid om tegen elkaar aan te kruipen en elkaars nabijheid te voelen.”



Speciaal matras maakt tweepersoonsbed

Het koppelbed heeft een speciaal matras. Dit matras heeft een verbreding, waardoor hij naadloos aansluit op het ziekenhuisbed. De verbreding dekt het frame van het ziekenhuisbed af waardoor een tweepersoonsmatras ontstaat. “Natuurlijk boden we naasten altijd al de gelegenheid om te blijven slapen in een logeerbed bij de patiënt op de kamer. Door het hoogteverschil in de bedden en de opening tussen de matrassen, was het lastiger om elkaars warmte op te zoeken. Dat is voor zowel patiënten als hun naasten ontzettend belangrijk in een tijd die in het teken staat van afscheid nemen.”​​​​​​​



Stichting Roparun

Het Martini Ziekenhuis kreeg de koppelbedden van de Stichting Roparun. Dat is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer waarbij mensen geld ophalen voor organisaties en projecten die het leven van mensen met kanker kunnen veraangenamen.



Medewerkers van het Martini Ziekenhuis lopen al drie jaar mee met de Roparun. Zij liepen vorig jaar in totaal ruim € 11.000 bij elkaar voor het goede doel.