Klimaattop: ‘Noord-Nederland geeft goede voorbeeld met waterstof, maar het moet nóg sneller’

‘Noord-Nederland geeft het goede voorbeeld: het heeft de handen ineen geslagen en is samen aan de slag. De waterstof-parel zouden we moeten laten doorgroeien naar de rest van Nederland. En over de grenzen heen durven kijken. Het Noorden heeft de juiste snaar geraakt, maar moet die nog harder raken én opschalen.’ Dat zei gisteren Diederik Samsom, de oud-PvdA leider en sinds vandaag een van de hoogste Europese ambtenaren en medewerker van Europees commissaris Frans Timmermans. Hij sprak tijdens de tweede editie van de Klimaattop Noord-Nederland.

In de Oude Suikerfabriek werden gisteren tijdens de tweede Klimaattop NoordNederland nieuwe afspraken -green deals- getekend. Ruim 1.300 deelnemers –ondernemers, wetenschappers, onderwijsinstellingen, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties- bezochten de top om kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarmee werden alle verwachtingen overtroffen. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden en maken meters in de energietransitie.

Er werden 8 nieuwe afspraken ondertekend. In 2017 waren het er 20. ‘Dat is de fase waar we in zitten, de doorlooptijd van plan naar project is nu sneller, ook omdat de partijen elkaar steeds beter en sneller weten te vinden. Bovendien worden er wekelijks nieuwe afspraken en projecten opgestart, de afspraken van vandaag zijn slechts een kleine weerslag van wat er momenteel gebeurt,’ aldus de provinciale bestuurders. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zijn, met kennis- en netwerkorganisatie New Energy Coalition, de drijvende kracht achter het evenement.

Samsom via Groningen naar Brussel

Toen Diederik Samsom toezegde om de Klimaattop Noord-Nederland op 31 oktober te openen kon niemand weten dat hij de dag erna aan de slag zou gaan als kabinetschef voor Europees milieu- en klimaatbeleid. Een fraaie route: via Groningen naar Brussel.

‘Wat nu aan duurzame energie wordt opgewekt is nog niet eens voldoende om aan de stijgende vraag te voldoen. Willen we een duurzame samenleving dan is het de uitdaging om íedereen mee te nemen,’ aldus Samsom in zijn openingstoespraak. En met een oproep aan de regio: ‘NoordNederland geeft het goede voorbeeld: het heeft de handen ineen geslagen en is samen aan de slag. De waterstof-parel zouden we moeten laten doorgroeien naar de rest van Nederland. En over de grenzen heen durven kijken. Het Noorden heeft de juiste snaar geraakt maar moet die nog harder raken én opschalen.’

Exportpositie

De energietransitie is aan de orde van de dag in Noord-Nederland. Er is een ongekende dynamiek, in een speelveld dat per week lijkt te veranderen. De impact van de gezamenlijke inspanningen reikt verder dan de regio – nationaal, maar ook internationaal worden de hier ontwikkelde kennis en toepassingen gevolgd en overgenomen. ‘We zien momenteel groeiende samenwerkingen met Noord-West Duitsland en de Scandinavische landen. Ook de recente toekenning door de Europese Unie van Noord-Nederland als eerste Europese waterstofregio geeft het noorden een exportpositie,’ stellen de organisatoren vast.

Over Klimaattop Noord NL

De Klimaattop Noord NL werd in 2017 voor het eerst gehouden om als ‘energie-regio-met-urgentie’ de ontwikkelingen en initiatieven in het gebied samen te brengen én de regionale inzet op klimaatdoelen verder te brengen. Het evenement is een initiatief van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de kennis- en netwerkorganisatie New Energy Coalition.