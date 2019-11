IT Academy kijkt terug op eerste Lustrum-viering tijdens Trendship (VIDEO)

De IT Academy bestaat vijf jaar en dat is tijdens Trendship uitgebreid gevierd met een symposium over de 'IT'er van de Toekomst'. Inspirerend was ook de keynote van de Belgische internetpionier Jo Caudron.

De IT Academy Noord-Nederland heeft als doel om te zorgen voor voldoende opgeleid IT-personeel. Dat is hard nodig, want in de IT zijn veel vacatures. De IT Academy verzorgt bijscholing en timmert nu ook met het omscholingstraject Make IT Work flink aan de weg. Daarbij kun je je als hoger opgeleide laten omscholen tot IT'er mét een baangarantie.



In de laatste vijf jaar heeft de IT Academy, onderdeel van de Hanzehogeschool, zich verbonden aan zo'n 200 partners, waaronder ook de grote IT-bedrijven in het Noorden. Er zijn al zo'n 2.000 professionals opgeleid.



Meer informatie is te vinden op www.itacademy.nl.