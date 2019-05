Investering van 44 miljoen in overname datacenters in Groningen en Eemshaven

Het Amerikaanse bedrijf QTS Realty Trust gaat fors investeren in de Eemshaven en in Groningen. Het bedrijf neemt althans twee datacenters over van TCN SIG Telehousing B.V. Daarmee is een investering gemoeid van $44 miljoen.

QTS Realty Trust heeft twee operationele datacenters in Eemshaven overgenomen. QTS verwierf deze twee datacenter-assets, waarvan op dit moment in totaal circa 30 bruto megawatt uitgebouwd is, uit handen van TCN SIG Telehousing B.V. voor circa $44 miljoen, met inbegrip van afsluitkosten.

Groningen

De faciliteit in Groningen heeft momenteel een uitgebouwde capaciteit van circa 10 bruto megawatt aan vermogen en 4200 m2 aan datacenter-ruimte met verhoogde vloer. Het datacenter in Groningen heeft circa 20 huurders , en een gemiddelde van circa 3,5 jaar aan resterende huur. De faciliteit is een van de best aangesloten datacenters op de Nederlandse markt, met meer dan tien netwerk providers en internet exchanges aanwezig op de locatie, waaronder NL-IX en Eurofiber.

Eemshaven

De faciliteit Eemshaven, die momenteel leegstaat, is oorspronkelijk aangelegd om één enkele hyperscale-huurder te accommoderen, en heeft een uitgebouwde capaciteit van circa 20 bruto megawatt aan vermogen en 10.500 m2 aan datacenter-ruimte met verhoogde vloer.

De faciliteit is strategisch gelegen naast diverse datacenter-toepassingen in eigendom van hyperscale-klanten, waaronder een datacenter-campus van meer dan 500 megawatt die in gebruik is bij een van de grootste hyperscale cloud providers ter wereld. Voorts bevindt de faciliteit zich zeer dicht bij de landingspunten van diverse transatlantische glasvezelkabels die toegang geven tot diverse markten in Europa en Noord-Amerika.

QTS verwacht in de eerstkomende kwartalen investeringen te doen voor de herstart van de faciliteit om het datacenter in de Eemshaven vervolgens eind 2019 te kunnen positioneren met verkoopbare capaciteit.

Groningen Seaports

'Wij heten QTS van harte welkom in de regio Noord-Nederland', aldus Robert van Tuinen, Manager Strategy & Business Development – Groningen Seaports NV.

'Groningen Seaports NV exploiteert de Eemshaven, waar sprake is van een aanzienlijke toename in de belangstelling en activiteiten van providers van hyperscale-datacenters die gebruik willen maken van het aanwezige onderzeese glasvezelnetwerk dat mogelijkheden biedt voor connectiviteit met de omliggende Europese markten', aldus Van Tuinen.