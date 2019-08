Groningse ICT-ers kunnen letterlijk hun kracht tonen tijdens Drakenbootraces op 28 augustus

Hoe krachtig is de Groningse en Noordelijke ICT sector? Dat kunnen IT bedrijven en bedrijven met grote ICT afdelingen létterlijk laten zien tijdens een unieke wedstrijd met drakenboten op 28 augustus. Dan biedt de noordelijke organisatie voor IT-bedrijven - Samenwerking Noord - de IT-ers de mogelijkheid om mee te doen aan de jaarlijkse Drakenbootraces. Wie geïnteresseerd is kan een mailtje sturen aan: h.vanemst@samenwerkingnoord.nl (voor meer informatie: lees verder)

Op 28 augustus as, tijdens de viering van Bommen Berend vinden de jaarlijkse Drakenboot races weer plaats. De Drakenbootrace is een 2000 jaar oude Chinese traditie met als doel de regen aan te moedigen om de gewassen elk jaar te laten groeien. Een drakenboot lijkt op een grote kano, waar 10-14 personen in kunnen. Met de kop en staart van een draak wordt door de grachten van Groningen gevaren.

De races worden gehouden op de Hoge der A tussen 12.00u en 16.00u, de finales staan gepland tussen 16.00u en 18.00u. Iedere boot vaart in elk geval twee races. Na de race staat een netwerkborrel gepland.

Samenwerking Noord wil graag aan de Drakenboot races meedoen met een eigen team van enthousiaste en vooral sportieve Samenwerking Noorders, en zij die Samenwerking Noord een warm hart toedragen. Een team bestaat uit maximaal 14 leden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen doet Samenwerking Noord mee met 1 of meerdere boten.

Wie interesse heeft om deel uit te maken van dit sportieve event in de Samenwerking Noord boot en zijn krachten wil meten met de andere teams kan zich bij mij per mail tot en met uiterlijk 20 augustus as opgeven. Voor de duidelijkheid, geïnteresseerde collegae van jullie zijn ook van harte welkom. Er is nog een aantal plekken beschikbaar.

Het is ook mogelijk als organisatie zelf een team samen te stellen. En dus met een eigen boot de race te varen. Dit kan door belangstellenden zelf worden gemeld bij info@breakout-verwondering.nl.