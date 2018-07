Half miljoen voor leeroplossing van Gronings digitaal bureau Alledaags

Alledaags is al vijf jaar succesvol in het ontwikkelen van high-end digitale producten en ontwikkelde eerder bijvoorbeeld al de Squla-app, een landelijk leerplatform voor basisschoolleerlingen, en is ook verantwoordelijk voor het onlangs vernieuwde MartiniPlaza.nl.



Een deel van het Alledaags-team houdt zich bezig met slimme leeroplossingen en kunstmatige intelligentie. Na 5 jaar succesvol leerprojecten ontwikkelen, voor onder andere Squla, Universiteit van Amsterdam en Speel je Wijs, is Alledaags haar ontwikkelde algoritmes aan het bundelen in een tool die beschikbaar is voor iedereen. Dankzij de investering van Nextgen Ventures kan deze nu verder worden doorontwikkeld.



De eerste klant die gebruikmaakt van de door Alledaagse ontwikkelde tool is het UMCG. Voor hen maakte het bedrijf een unieke manier van CT-scans interpreteren na binnen deze tool. Lees hier meer over dat project.