'Gun je IT’ers een uitstapje naar een ander bedrijf: daar krijg je veel voor terug!'

“Noord-Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen er zéer veel profijt van hebben wanneer ze het hun medewerkers gunnen om tijdelijk bij een ander bedrijf in het Noorden aan de slag te gaan", dat bepleit Fred Hassert, voorzitter van ICT-netwerkorganisatie Samenwerking Noord . "Die medewerkers verbreden hun horizon, doen nieuwe kennis op en komen na het uitstapje van bijvoorbeeld een half jaar terug vol inspiratie en nieuwe ideeën. Bovendien kunnen de uitlenende bedrijven zelf ook tijdelijk medewerkers van andere bedrijven aanstellen. Uiteindelijk is dat goed voor iedereen en een versterking voor de noordelijke arbeidsmarkt!”, aldus Hassert in zijn maandelijkse blog .

Samenwerking Noord heeft onder meer ten doel attractief werkgeverschap te bevorderen en de arbeidsmarkt te optimaliseren. Bij het samenwerkingsverband zijn inmiddels meer dan zestig bedrijven en instellingen aangesloten, van (semi-)overheidsorganisaties als DUO, CJIB, DICTU en RDW tot (IT-)bedrijven als Bossers & Cnossen, New Nexus, TVM en OIM Orthopedie, maar ook overheden als gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het netwerk.



Volgens voorzitter Fred Hassert is er de afgelopen jaren al veel gerealiseerd dankzij Samenwerking Noord, met name op het gebied van informatievoorziening, netwerken en kennisdeling. “Maar één van onze aanvankelijke ambities is in mijn ogen nog onvoldoende uit de verf gekomen. Namelijk te stimuleren dat de bedrijven in het Noorden ook onderling kansen bieden aan medewerkers."

Een belangrijke ambitie van Samenwerking Noord is dan ook om dit jaar, 2019, meer aandacht te schenken aan het thema mobiliteit. Dat betekent dat ICT-medewerkers van (overheids-)instellingen of bedrijven die zijn aangesloten bij Samenwerking Noord, de mogelijkheid krijgen om van baan te switchen, om zo hun kennis te verbreden en kunde te vergroten, andere bedrijven te helpen en samen een netwerk van kennis en kunde op te bouwen.

“Het is voor iedereen goed wanneer we medewerkers motiveren om eens een uitstapje te maken naar een andere bij Samenwerking Noord aangesloten partij. Het is een van onze goede voornemens om dat meer te stimuleren, want vorig jaar hadden we andere prioriteiten. Maar wanneer je het imago van het Noorden als ICT-regio wilt vergroten, dan zullen we dat moeten blijven stimuleren, want dat maakt het aanzienlijk leuker en aantrekkelijker om in het Noorden te blijven werken”, zo betoogt Fred Hassert.

In heel Nederland wordt momenteel gevist in de vijver met daarin IT-opgeleiden. Wanneer het Noorden daarin ook vist, is de kans om wat te vangen groter naarmate medewerkers hier meer kansen hebben op uitdagende banen. “Wil je het Noorden aantrekkelijk maken, dan moet je dit soort dingen doen. Alleen: managers moeten wel bereid zijn om er aan mee te werken en hun mensen dus af en toe los te laten en dat is niet makkelijk. Maar daar krijgen ze wel gemotiveerde medewerkers en tevreden Samenwerking Noord-partners voor terug, en dat geeft doorgroei en een noordelijke plus.”

Het laten switchen van medewerkers is volgens Hassert financieel ook interessant voor bedrijven. “Wanneer je iemand als tijdelijke kracht aanneemt dan betaal je gewoon zijn loonkosten terug aan zijn werkgever. Je bent dan veel minder kwijt dan wanneer je een specialist inhuurt bij een bedrijf dat voor IT-specialisten bemiddelt. Je bent dus goedkoper uit, zorgt dat kennis voor het Noorden behouden blijft en je geeft mensen nieuwe kansen. Allemaal voordelen!”, aldus een enthousiaste Fred Hassert.