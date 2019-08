Groningse -e-commerce bedrijven Cookinglife en Parkos genomineerd voor Cross Border award voor export

Twee Groningse webwinkels - Cookinglife en Parkos - zijn genomineerd voor de Cross border award. Dat is een onderscheiding voor Nederlandse e-commerce bedrijven die niet alleen snel groeien, maar die ook een flink deel van hun omzet realiseren in het buitenland. Van de in totaal dertig namen op deze lijst, zijn er twee afkomstig uit Groningen, en dat is een knappe prestatie voor de jonge Groningse bedrijven, die nu concurreren met bedrijven als De Beijenkorf en Rituals.

De CrossBorder Top 30 wordt jaarlijks samengesteld door Twinkle en Dexport. Zij brengen in kaart welke Nederlandse online verkopers het hardst groeien over de grens. De namen in de CrossBorder Top 30 2019 zijn inmiddels bekend.

Voor de ranking in de CrossBorder Top 30 is de procentuele internationale omzetgroei van vorig jaar maatgevend. Voorwaarde is dat bedrijven het jaar ervoor (in 2017) al tenminste 100.000 euro omzet boekten over de grens, ook mag een onderneming niet louter op het buitenland gericht zijn.

Bij Cookinglife kan men terecht voor keukenbenodigdheden, en Parkos is een platform voor luchthaven-parkeren.

Hieronder staan de namen van de bedrijven op de nieuwe lijst, in alfabetische volgorde:

Beerwulf

BloomTheRoom

Cookinglife

CustomConcepts

de Bijenkorf

De Isolatieshop

EDC Retail

Everlake eCommerce

Fashcom

Flinders

HBL Online

Just Carpets

Koffievoordeel

Lobbes

Lucardi Juwelier

MamaLoes BabySjop

Maxilia Relatiegeschenken

Megekko

Oger

Parkos

PastBook

Podobrace

Rituals Cosmetics

SB Supply Europe

Smartphonehoesjes.nl

Snowcountry

Solar Power Supply

Suitable

UV-Fashions

Werk Aan De Muur



Snelst groeiende crossborder e-commerce bedrijf

Op donderdag 3 oktober wordt de opvolger van de laatste lijstaanvoerder - DisQounts - bekend. Dan is duidelijk wie zich het snelst groeiende crossborder e-commerce bedrijf van Nederland mag noemen.