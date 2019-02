Groningse start-up Parkos breidt uit naar Australië

Via het platform van de in 2014 opgerichte start-up is het mogelijk gemakkelijk parkeerplaatsen bij vliegvelden te vergelijken en te reserveren. Het Groningse bedrijf is onder andere actief in België, Duitsland, Italië en Spanje en is één van de Deloitte’s vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland.



De voorbereidingen voor de lancering in Australië begonnen afgelopen jaar met een bezoek aan de grootste luchthavens van het land. Deze week is de eerste samenwerking met een lokaal parkeerbedrijf in Melbourne getekend.