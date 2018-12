Groningers positief over zonneparken in eigen gemeente

Inwoners van de gemeente Groningen zijn positief over het opwekken van duurzame energie binnen de gemeente. Dat blijkt uit een enquête onder het Stadspanel die afgelopen maand door ruim drieduizend bewoners is ingevuld. Vooral over zonne-energie zijn de deelnemers positief. Ruim driekwart, 77 procent, vindt het plaatsen van zonneparken in de gemeente een goed idee.

De gemeente Groningen heeft als doel in 2035 CO 2 -neutraal te zijn. ”Ook als we alle geschikte daken van woningen en bedrijfsgebouwen vol leggen met zonnepanelen, bereiken we dit nog niet. We hebben 500 MWp aan zonneparken erbij nodig. Het is goed om te constateren dat inwoners van Groningen hier positief tegenover staan”, zegt Hotze Hofstra, projectleider beleidskader Zonneparken gemeente Groningen.



Zelf zonnepark opzetten



Ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat een buurt of dorp zelf een zonnepark moet kunnen opzetten. Ook is er animo voor het zelf investeren in deze zonneparken en vindt bijna driekwart van de deelnemers het belangrijk om duurzame energie te gebruiken.



Toch liggen bij lang niet alle ondervraagden al zonnepanelen op het dak. De meesten willen wel, maar geven aan dat ze er niet zelf over kunnen beslissen, hun huis niet geschikt is, of geen geld hebben voor de aanschaf ervan. Hofstra: “De gemeente wil dat inwoners en bedrijven kunnen meedoen met de aanleg en exploitatie van zonneparken, zodat iedereen ervan kan profiteren. Bij de verdere uitwerking van de plannen voor zonneparken gaan we de inwoners dan ook zeker betrekken.”



Resultaten van de enquête zijn te vinden op: www.os-groningen.nl/stadspanel-zonne-energie