Groningen top-kenniscentrum digitale veiligheid: miljoenen voor ‘Cybersecurity’

Noord-Nederland heeft een sterke positie in de digitale economie in Nederland en daarbuiten verworven. Belangrijk is deze positie verder te verstevigen. Daarom start de provincie Groningen, in samenwerking met de noordelijke kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, het programma Cybersecurity Noord-Nederland.

Het programma heeft als doel het bedrijfsleven beter te helpen beschermen tegen cyber-aanvallen, de samenleving veiliger te maken, innovatie te bevorderen en werkgelegenheid te creëren. De totale omvang van het vierjarige programma bedraagt meer dan € 6 miljoen, waarvan de provincie ruim € 3 miljoen euro bijdraagt. De Rijksuniversiteit Groningen is penvoerder van het programma Cybersecurity.