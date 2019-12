Groningen onderscheiden voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van energie tot 2024

De gemeente Groningen is - samen met vier andere Groningse gemeenten en de provincie Groningen – landelijk onderscheiden vanwege de maatschappelijk verantwoorde manier van energie inkopen. Daarmee moet in 2024 alle ingekochte energie worden opgewekt uit duurzame, lokale energiebronnen.

Vijf Groninger gemeenten, de provincie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben de KoopWijsPrijs 2019 gewonnen met de gezamenlijke inkoop van duurzame energie. De prijs is een initiatief van de Rijksoverheid voor het meest vooruitstrevende project op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Naast Groningen waren ook Shared Service Center ONS en gemeente Rotterdam en partners genomineerd.

De prijs is donderdag uitgereikt door Christiaan Zuidema (Directeur ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) tijdens het jaarlijkse MVI-congres en werd namens de Groninger partijen in ontvangst genomen door Bram Qualm, adviseur inkoop bij de gemeente Groningen.

“Deze prijs is een mooie waardering voor onze bijdrage aan de energietransitie. Met dit inkoopcontract moet in 2024 alle energie voor deze partijen worden opgewekt uit duurzame, lokale energiebronnen. Met dit contract voor 15 jaar geven we bovendien kleinere, lokale coöperaties in de provincie Groningen de kans te investeren in innovatieve duurzame, lokale energiebronnen. Zo geven we een boost aan de lokale economie.”

De KoopWijsPrijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op gebied van MVI.

Het winnende project: nieuwe capaciteit groene energie

De gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Westerkwartier, Delfzijl, Groningen, de provincie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio kregen de meeste publieksstemmen binnen. Deze grootschalige samenwerking levert naast groene energie aan alle gebouwen van de gemeente en provincie, bruggen, sluizen en bijvoorbeeld straatlantaarns, veel sociale impact op: de ontwikkeling van toekomstige zonne- en windparken biedt extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Genomineerden

In totaal hebben 15 publieke organisaties een project ingediend. Uit deze inzendingen zijn in oktober 3 genomineerden geselecteerd door een jury, bestaande uit VNO-NCW, MKB Nederland, Natuur & Milieu, NEVI, Social Enterprise NL en MVO Nederland. Naast Groningen, viel ook Shared Service Center ONS op bij de jury vanwege hun vernieuwde manier van inkopen bij de warme- en koude drankvoorziening van provincie Overijssel. Ook werd gemeente Rotterdam met partners door de jury genomineerd voor hun circulaire, sociale en innovatieve onderlossende afvalcontainers. Van alle genomineerden is een videoportret gemaakt.

De prijs

Groningen wint een MVI-workshop op maat van PIANOo en de KoopWijsPrijs-trofee. Deze duurzame prijs is ontworpen door lokaal ontwerpbureau de Kabelfabriek en is gemaakt van duurzaam hout en hergebruikt kunststof.