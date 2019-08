Groningen laag op ranglijst bij plaatsen laadpalen elektrisch rijden

Groningen loopt bepaald niet voorop bij het installeren van laadpalen voor auto’s die elektrisch rijden. Groningen staat op een magere 119 e plaats van de in totaal 335 gemeenten wat betreft de voorbereiding op elektrisch rijden en het installeren van laadpalen. Ook de andere Groningse gemeenten staan niet hoog: allemaal bungelen ze laag op de ranglijst. Schiermonnikoog echter staat met een zevende plaats bijna boven aan.

Maar andere grote gemeenten doen het wel heel goed. Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zijn goed voorbereid op de groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren. Dat meldt de website Binnenlands Bestuur.

Daarin staan de resultaten van een onderzoek (Benchmark) van consultancybureau Over Morgen. Dit Utrechtse bureau onderzocht de vraag in hoeverre gemeenten reageren op de toenemende vraag naar voorzieningen voor elektrisch rijden, dus laadpalen. De groei van het elektrisch vervoer in Nederland zet stevig door. En daarmee ook de behoefte aan openbare voorzieningen voor elektrisch laden.

Volgens het onderzoek voeren net als de afgelopen jaren voeren Schiermonnikoog, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam de lijst aan.

‘Utrecht en de andere van de 10 grootste steden van Nederland, zoals Eindhoven, Tilburg, Groningen en Almere, staan allemaal relatief laag in de ranking. Met Tilburg pas op plek 44 als best scorende van deze steden. Alle 4 zijn ze nauwelijks van plek veranderd in het afgelopen jaar’, aldus Binnenlands Bestuur.

Kaart

De uitkomsten van het onderzoek zijn op deze digitale kaart te bekijken .