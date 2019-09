Groningen krijgt prestigieuze conferentie ‘Nederland Digitaal’ - 'Dit is tópnieuws voor Stad!'

Groningen wordt in maart volgend jaar gastheer van een landelijke top-conferentie. ‘Nederland Digitaal’ is de naam van die conferentie die tal van top-politici, ondernemers en onderzoekers naar Groningen zal brengen. ‘Dit is echt tóp nieuws voor Groningen!’, aldus een van de drijvende krachten om die top naar Groningen te krijgen, Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord.

Samenwerken met Noord-Nederland



De conferentie Nederland Digitaal sluit goed aan bij de ambities en ontwikkeling van het zogenoemde Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland. Vandaar dat voor deze editie van de conferentie nauw wordt samengewerkt met regionale en lokale onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven verenigd in onder meer Economic Board Noord-Nederland, Samenwerking Noord en Noordelijke Online Ondernemers.

Meer informatie over thema, programma, side-events, locatie en deelname is vanaf oktober te vinden op de website Nederland Digitaal.

‘Dit is echt fantastisch nieuws voor Groningen. Ik heb begrepen dat ze zelfs een speciale trein willen laten rijden om de honderden bezoekers naar Groningen te brengen. Wij kunnen in Groningen en de rest van het Noorden dan meteen laten zien waar we hier allemaal mee bezig zijn. De conferentie wordt zó groot dat tal van locaties moeten worden ingehuurd: Martiniplaza, Groninger Forum, A-Kerk of Suikerunie: die locaties hebben we straks allemaal nodig. We kunnen nu écht aan hele Nederland laten zien waar we hier allemaal mee bezig zijn op het gebied van ICT!’, aldus een enthousiaste Fred Hassert.