GEM-Tower biedt duurzame energie-oplossing voor festivals

De innovatieve GEM-Tower zorgt ervoor dat festivals hun CO2 kunnen terugdringen. Er wordt nog vaak gebruik gemaakt van dieselaggregaten, maar die moeten op termijn worden vervangen door duurzame alternatieven. Misschien is dat wel de GEM-Tower.



Ontwikkeling van de GEM-tower

Dit jaar staat in het teken van bouwen en testen van de GEM-tower. De toren wordt maximaal 21 meter hoog en heeft een diameter van 8 meter als basis. De toren wekt energie op door zonnepanelen en een windturbine. Ongeacht de weersomstandigheden wordt het festival altijd voorzien van voldoende duurzame energie. De energie wordt opgeslagen in een batterij.​​​​​​​



Blikvanger

Daarnaast is de GEM-tower een blikvanger. Festivals kunnen door het gebruik van gekleurde LSC panelen hun eigen invulling geven aan de uitstraling van de toren. Het doel is dat de GEM-tower in 2020 breed ingezet kan worden.



Initiatiefnemers

​​​​​​​De GEM-tower is een initiatief van PowerVIBES, een Europees Interreg NWE project met verschillende partijen en festivals uit Nederland, België en de UK, onder leiding van de TU Eindhoven.