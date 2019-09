EnTranCe: ‘Het is veel beter om zonnepanelen rechtop te zetten’

De opbrengst van een verticaal paneel is in de winter nagenoeg gelijk en soms zelfs hoger. In de zomermaanden is de opbrengst lager en levert daardoor minder terug aan het energienetwerk. Deze opbrengst past beter bij het consumptiepatroon van elektriciteit en verlaagt zo de belasting van het energienetwerk. Redenen genoeg om de opstelling van panelen op deze manier ook te promoten. Dit blijkt uit het onderzoek dat onderzoekers Sandra Bellekom, Hans van Weerden en Kees Hooijmeijer samen met lector Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen hebben uitgevoerd. In de proefopstelling zijn beide opstellingen, verticaal en in een hoek van 35 graden gericht op het zuiden, getest in een periode van 8 maanden.



Wanneer we denken aan het plaatsen van zonnepanelen dan denken we meestal aan zonnepanelen op een schuin dak. Helaas heeft niet iedereen een bruikbaar dak. Iedereen heeft wel een bruikbare gevel om zonnepanelen aan te bevestigen. Per jaar produceert een verticaal opgesteld paneel 70% van de elektriciteit in vergelijking met een paneel die staat opgesteld met een hoek van 35 graden. Dit betekent dus dat een paneel op het dak in een hoek van 35 graden uiteindelijk meer oplevert maar ook meer moet terug leveren aan het energienetwerk. Dit zorgt vaker voor overbelasting van het netwerk en kan worden voorkomen door de verticaal opgestelde panelen.