Energietransitie: Groningse MKB kan er nog veel meer van profiteren. Lezing in Hanzehogeschool ( 8 juli)

De Hanzehogeschool en de Innovatiespotter organiseren in de ochtend van vrijdag 5 juli een event dat gaat over ‘verbinden in het noorden en de energietransitie’. Sprekers op de bijeenkomst zijn onder andere Nienke Homan (Gedeputeerde Provincie Groningen) en Pier Baarmsa (CEO Noordelijke Dagblad Combinatie). Het thema is: “Verbind wat er al is”.