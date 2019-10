Elektrische deelauto’s naar Haren: NS Station en/of Raadhuisplein

‘Duurzaam Haren’ gaat samen met Easydriving uit Midwolde een systeem met elektrische deelauto’s organiseren in Haren. Het plan is twee deelauto's neer te zetten bij NS Station Haren en/of het Raadhuisplein.

Het gaat om een Hyundai Kona en een Nissan Leaf. De laadpalen zijn aangevraagd. Er hebben zich ondertussen 18 belangstellenden bij Duurzaam Haren gemeld.

Een deel daarvan heeft zich ingeschreven bij EasyDrving en kan al gebruik maken van elektrische deelauto's buiten Haren (o.a. Groningen, Meerstad, Zuidlaren en Tynaarlo).

De volgende stap is dat belangstellenden zich aanmelden via www.easydriving.eu via de knop rechtsboven “aanmelden”. Men kan direct gebruik maken van de ongeveer 20 beschikbare auto’s buiten Haren.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@duurzaamharen.nl.