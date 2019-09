Eerste woonwijk verwarmd met waterstof, met hulp van Hanzehogeschool Groningen

Waterstof is de brandstof van de toekomst. Maar die toekomst komt snel dichterbij, nu niet alleen auto’s rijden op waterstof, maar ook de eerste woningen gebruik maken van waterstof voor de verwarming. In Hoogeveen komt zelfs de eerste woonwijk die volledig gebruik maakt van waterstof. Een reportage daarover is te lezen op de website van Northern Knowledge . Dat is een organisatie die er voor wil zorgen dat kennis van Hanzehogeschool, RUG of UMCG optimaal gebruikt wordt in het Noorden.

Tachtig woningen in een nieuwe Hoogeveense woonwijk krijgen een cv-ketel die werkt op waterstof. Het is een schijnbaar droog feitje waarachter veel schuilgaat. Coöperatie tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap bijvoorbeeld. Maar ook lef, wilskracht en visie. De ‘waterstofwijk’ zoals het project in de volksmond heet, wordt gedragen door heel veel partijen.

Natuurkundige verschillen



Het project is al een heel eind. Eén van de uitdagingen is het maken van een brander in een cv-ketel die niet op aardgas, maar op waterstof brandt.

Joàn Teerling en zijn collega’s werken er al een tijd aan. Het bedrijf waar hij werkt, Bekaert Heating, is actief deelnemer aan het project in Hoogeveen. ,,We zijn al een hele tijd bezig met duurzaamheid, met nieuwe energie. Dan is het logisch dat dit project ons aanspreekt.’’



Samen met partners bouwt Bekaert aan het technisch hart van de nieuwe cv-ketel. ,,De duurtests komen eraan. Dat doen we op EnTranCe, het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen, waar waterstof voor handen is. Het ontwikkelen van een waterstof-brander is niet gemakkelijk. Waterstof gedraagt zich wezenlijk anders dan aardgas, er zijn fundamentele natuurkundige verschillen die we moeten tackelen. Daarvoor maken we onder meer gebruik van de kennis van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.’’

