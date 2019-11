Een kijkje in de wereld van recycling en hergebruik van waardevolle afvalstoffen

‘Het draait bij ons niet om de omzet’

Jaarlijks verwerkt Virol – in de jaren ‘70 door de families Van Iren en Oldenburger – een duizelingwekkend aantal van 114.000 ton papier, 54.000 ton metaal en sinds een paar jaar ook 9.800 ton aan zogeheten E-waste. Op het oog afvalstoffen, maar Virol ziet ze vooral als grondstoffen. Het familiebedrijf draait op vier locaties met 160 fulltimekrachten en had in 2018 een omzet van ongeveer 54 miljoen euro. “Alleen gaat het bij een recyclingbedrijf niet zozeer om de omzet”, legt commercieel directeur Freerk Potze uit. "Voor ons zijn aantallen tonnen belangrijk. En vooral ook de marges per ton. Daar kunnen we als recyclingbedrijf op sturen. Het is voor ons de uitdaging om op het juiste moment de juiste prijs te krijgen voor onze ‘afvalstoffen’. We proberen zo goed mogelijk te voorspellen wat de markt doet, maar we hebben daar niet altijd invloed op. Op dit moment is de papierprijs bijvoorbeeld heel slecht. We moeten er maar mee dealen.”



Virol mikt volgens Potze, lid van de CCG, vooral op maatwerk en specifieke processen. “Als we meerdere keren per dag naar een klant moeten om papier op te halen, dan kijken we of we daar niet beter een pers kunnen neerzetten, zodat we het aantal transportbewegingen kunnen verlagen. Vervolgens kijken we bij de klant hoe we hun bedrijfsproces zo goed mogelijk op ons afhaalsysteem kunnen aansluiten.”



Van dossier tot wc-papier

Een belangrijke tak binnen het familiebedrijf is ook dat Virol onder de licentie van Reisswolf actief is in de opslag, vernietiging en digitalisering van vertrouwelijk papier. Reisswolf heeft de grote overheidspartijen, ziekenhuizen, advocatenkantoren en tal van andere klanten in de portefeuille. Op locaties van Virol staat bijvoorbeeld 160 kilometer aan archieven. Zo is er een immense loods waar multomappen op pallets staan opgestapeld. Rijen lang, tot de nok aan toe. “Maar we kunnen archiefmateriaal na de wettelijke bewaartermijn ook op een goede manier vernietigen. We maken er dan hygiënepapier van.”, legt Freerk Potze uit.



E-Waste Academy

Sinds 2015 richt Virol zich ook op elektronisch afval. Ze springen daarmee in op een nieuwe wet, die bepaalt dat 95 procent van al het elektronische afval moet worden gerecycled. Niet zonder reden, want belangrijke grondstoffen raken op. “Alleen al in een telefoon zitten 46 metalen en we hebben nog maar voor veertig jaar grondstoffen als we niet gaan hergebruiken”, zegt Anneloes Oldenburger, binnen het bedrijf verantwoordelijk voor ‘E-waste’.



Virol haalt elektronische apparaten handmatig uit elkaar. “En daarmee kunnen we 98,8 procent van de afvalstoffen hergebruiken”, zegt Anneloes Oldenburger. Bijzonder is echter dat Virol ook de E-Waste Academy heeft opgezet. “Werkvoorzieningsschappen zijn in deze regio de grootste werkgever. Wij hebben zelf opleidingen ontwikkeld om mensen aan een normale baan te helpen. In iets meer dan twee jaar hebben we 48 mensen aan een betaalde baan kunnen helpen. Op dit moment zijn er 25 mensen in opleiding. We hebben ook een klas voor mensen die aan het inburgeren zijn. Dit is echt een voorbeeld van circulaire economie”, aldus Oldenburger.



"Het motto van Virol is 'Alles heeft Waarde'. Dat is dus ook niet alleen van toepassing op de afvalstoffen, maar ook zeker op de mensen die hier werken", zo besluit ze.