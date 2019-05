Dinsdagmiddag bijeenkomst over toekomstplannen Suikerunieterrein

Dinsdagmiddag 28 mei vanaf vier uur is er een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen op het Suikerunieterrein. Hoe kan het Suikerfabriekterrein er in de toekomst uitzien? De gemeente kijkt momenteel vooral naar het gebied ten noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Dinsdag 28 mei kunt u een kijkje komen nemen in het zeefgebouw op het Suikerfabriekterrein, tussen 16.00 en 20.00 uur. De stedenbouwkundig ontwerper en de projectleiding praten u dan bij over de stand van zaken. Er zijn schetsen, een ‘werkmaquette’ en natuurlijk kunt u vragen stellen en/of uw mening geven. Op deze website staat een routebeschrijving.