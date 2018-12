Dell EMC en VMware sluiten zich aan bij 5Groningen

De Amerikaanse bedrijven Dell EMC en VMware treden als technologiepartners toe tot het 5Groningen -programma. Daarmee komt het totale aantal leden op twaalf. Samen met de andere partners gaan Dell EMC en VMWare op zoek naar nieuwe toepassingen voor de nieuwe generatie mobiel internet (5G), en dan met name op het gebied van Internet of Things (IoT).

Groningen loopt voorop in testen 5G

5Groningen brengt partners samen die zijn gespecialiseerd in telecommunicatie, innovatie, wetenschap en duurzame economische ontwikkeling. Samen onderzoeken zij de praktische toepassing van 5G in een ruraal gebied. Daarmee geven ze een belangrijke impuls geven aan de economische ontwikkeling van Noord-Groningen.



Het onderzoek richt zich op de sectoren logistiek, gezondheidszorg, het milieu, energie en landbouw. Zelfrijdende auto’s en het monitoren van gewasziektes zijn twee belangrijke voorbeelden van specifieke toepassingen waaraan wordt gewerkt. Groningen is de enige regio in Europa waar 5G-testen op deze schaal gedaan worden, hierdoor is het 5Groningen-project een uniek initiatief binnen de grenzen van de EU.