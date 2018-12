Brouwerij Martinus lanceert nieuw biertje: Calmix

De naam Calmix verwijst naar de fabrikant van de bekende Calimx petroleumkachels, die vroeger een magazijn en werkplaatsen had in het pand aan de Kostersgang waar tegenwoordig Brouwerij Martinus in is gevestigd.



Het nieuwe bier is een Russian Imperial Stout. Een echt winterbiertje, met 9% alcohol en met cacao en peper om je in de koude dagen warm te houden. Dit bijna stroperige bier, zwart van kleur doet denken aan de brandstof van de Calmix.



Het eerste flesje Calmix Russian Imperial Stout wordt donderdag overhandigd aan mevrouw Nanninga, de dochter van de heer P.C. Nanninga, de vroegere eigenaar van Calmix.