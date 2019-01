Barn Talk: Ruud Koornstra over ons paradijs op aarde

Kunnen we binnen nu en twaalf jaar leven in een duurzaam paradijs? Activistisch ondernemer Ruud Koornstra is ervan overtuigd dat dit lukt. Hij trapt op woensdag 9 januari het nieuwe jaar af met een Barn Talk in de Energy Barn van de Hanzehogeschool Groningen.

Na een carrière als televisieproducent stond Ruud Koornstra de afgelopen 15 jaar met zijn onderneming Tendris aan de wieg van tal van disruptieve duurzame innovaties en bedrijven. Vanuit conceptuele en technologische ontwikkelbedrijven ontstond onder meer Oxxio, het eerst en snelst groeiende 100 procent groene stroombedrijf, Lemnis Lighting, de uitvinders van de hedendaagse ledverlichting, The New Motion, Europees marktleider op het gebied van elektrisch vervoer en XXImo Mobility.



Koornstra is ervan overtuigd dat het paradijs op aarde haalbaar is door binnen twaalf jaar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te halen. In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties dit document, waarin de zeventien 'Werelddoelen' zijn opgenomen. Deze Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven.



Vanuit die missie is hij actief in het bedrijfsleven, de media, het onderwijs en bij de overheid. In 2017 heeft Ruud zijn persoonlijke activiteiten voor zijn missie ondergebracht in Delta-9, een Stichting voor disruptieve operaties en werkt hij nu als ondernemend activist.