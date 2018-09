Arthur Japin eerste hoofdgast nieuwe Ubbo Emmius-lezing

Op woensdag 26 september vindt in de Nieuwe Kerk de eerste editie van de Ubbo Emmius-lezing plaats. Uniek aan deze nieuwe jaarlijkse lezing is dat de historisch literaire thematiek die centraal staat zowel vanuit (inter)nationaal als lokaal perspectief wordt belicht. Tijdens de eerste editie zijn schrijver Arthur Japin en Egge Knol, conservator van het Groninger Museum te gast.

De lezing is vernoemd naar Ubbo Emmius, de eerste rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. De hoofdspreker van de eerste editie is schrijver Arthur Japin. Als eerste hoofdspreker zal Arthur Japin spreken over het verhaal van de Ghanese prinsjes Kwasi en Kwame, waarover hij schreef in zijn bestseller ‘De Zwarte met het Witte Hart’.



Vervolgens zal de lokale co-referent Egge Knol, conservator van het Groninger Museum, de thematiek van mensenhandel, discriminatie en heimwee in het Nederland van de slavernij vanuit een Gronings perspectief bespreken. Hierbij staat de levensgeschiedenis van VOC-functionaris Jan Albert Sichterman centraal, volgens Knol één van de meest markante Stadjers aller tijden.



Kaarten (à 5 euro – 2,50 euro voor studenten) zijn te verkrijgen bij boekhandel Van der Velde. De lezing begint om 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open. open 19:30.