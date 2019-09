‘Alle bushokjes in Groningen voorzien van groene daken’

In de provincie Groningen zouden, in navolging van Utrecht, alle bushokjes moeten worden voorzien van groene daken.

Dat stelt de Statenfractie van GroenLinks voor. Dit in navolging van de stad Utrecht. Daar zijn inmiddels de daken van meer dan 300 bushokjes beplant met sedum, een vetplant die het in Nederland en op daken goed doet. GroenLinks wil dit voorbeeld volgen in de hele provincie Groningen.

De groene daken zuiveren de lucht, slaan water op en ze verschaffen insecten een extra bron van voedsel. Ze passen bovendien in een duurzame vervoersstrategie en zorgen voor een schonere en fijnere leefomgeving. In Utrecht zijn de bushokjes ontworpen en uitgevoerd met het oog op natuur en milieu: de bankjes zijn van duurzame bamboe en de ondergrond van gerecycled beton. Dat zou in Groningen ook heel goed kunnen.

GroenLinks Statenlid Bas de Boer: "Laat Groningen het voorbeeld van Utrecht volgen en de hele provincie voorzien van groene bushokjes."

Foto boven: Bushokje in Utrecht met sedumplanten - Foto Stichting Milieunet