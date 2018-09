Acht Groningse bedrijven in Deloitte Fast50

Acht bedrijven uit de provincie staan dit jaar in de Deloitte Fast 50. Dat is de ranking van de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Het is nog niet bekend op welke plek de bedrijven precies staan.

Onder andere Brandfield, Embrace SBS, Gadero Hout, Haxo, Nova Incasso, Parkos en Payt uit de stad Groningen krijgen een plekje in de lijst. Ook EDC Retail uit Veendam staat dit jaar in de Fast50. Vorig jaar stonden er zeven Groningse bedrijven in de lijst.



Bedrijven zijn genomineerd op basis van hun gerealiseerde omzetgroei over de afgelopen vier jaar (2014 - 2017). Bedrijven jonger dan 4 jaar doen mee in de Rising Star categorie. Zij zijn door een externe jury beoordeeld op hun mate van innovatie, groeipotentieel en schaalbaarheid.In die categorie zit echter geen enkel Gronings bedrijf.



Volgens Martin Wabeke, partner bij Deloitte en programmaleider van de Technology Fast 50, bewijst de ranking in een vroegtijdig stadium echte game changers te signaleren. “Adyen (winnaar 2013), dat recent haar beursgang heeft gedaan is natuurlijk een aansprekend voorbeeld. Daarnaast laat de ranking ook zien welke tech en welke businessmodellen snel groeien en waar de disrupties zitten. We denken met deze 50 snelgroeiende techbedrijven een veelbelovende lijst te presenteren”, aldus Wabeke.