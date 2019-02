Aansluiting Snel Internet Groningen levert veel werk op in provincie

Rodin Broadband Groningen dacht de werkzaamheden aanvankelijk bij één grote aannemer neer te kunnen leggen. Dat bleek niet mogelijk. Daarom ging het bedrijf op zoek naar meerdere lokale aannemers om de klus te klaren.



Door samen te werken met VIB Netwerken, Wegwijsrent, Spinder en Koninklijke Oosterhof Holman werkt Rodin nu met Noordelijke partijen aan de aanleg van de infrastructuur voor het netwerk. Dat betekent werkgelegenheid voor zeker 150 personen.



Directeur Jan Peter de Groot van Rodin: “Local to Local! We vinden het als Groningse organisatie mooi om in de regio samen te werken, al betekent dat wel dat we onze organisatie versneld uit moesten breiden. Onze regisserende rol veranderde behoorlijk en daarom zijn we nog steeds personeel aan het werven.”



Ondertussen worden er door de aannemers kilometers gemaakt bij het aanleggen van de backbone en de verdeelstations waarop alle adressen aangesloten kunnen worden. De eerste verbindingen met de ‘internet over radioverbindingen’ van Rodin zijn inmiddels gerealiseerd, terwijl de massale aansluiting van adressen op de glasvezelverbindingen in de komende maanden verwacht wordt.



“Op dit moment worden in De Marne alle adressen bezocht om afspraken met de bewoners te maken over de aansluiting waar ze zich voor hebben aangemeld. In de komende maanden breiden die werkzaamheden zich uit richting Winsum, Eemsmond en Bedum.” zegt Jan Peter de Groot.



Foto: FPS/Jos Schuurman