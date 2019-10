Woningcorporatie Groninger Huis mag niet investeren in zonnepark: ‘panelen niet in nabijheid’ (1,5 km...)

De Groningse woningcorporatie Groninger Huis wil heel graag investeren in een project met zonnecollectoren, en zo de maandlasten van de huurders omlaag brengen. Maar dat feest gaat niet door omdat het zonnepark volgens de Woningwet te ver weg ligt. Die afstand bedraagt echter 1,5 kilometer. Groninger Huis vindt dit zo’n vreemde redenatie dat het heeft besloten de zaak voor de rechter te brengen.

Groninger Huis is voorstander van een collectieve en maatschappelijke aanpak van duurzaamheid. Om die reden wil Groninger Huis lid worden van een coöperatie die het zonnepanelenpark Sunbrouck in Zuidbroek (Groningen) exploiteert. De daardoor opgewekte groene elektriciteit wil Groninger Huis volledig gebruiken voor algemene ruimtes in haar appartementencomplexen. Totale investering € 61.440,-. De opbrengsten van de korting op de energiebelasting worden geoormerkt voor het energieneutraal maken van de woningen van Groninger Huis. Daarmee wordt de energierekening van de huurders verlaagd.

De Autoriteit wonen (Aw) geeft op basis van de Woningwet echter geen toestemming voor dit lidmaatschap. Het enige criterium waar niet aan wordt voldaan is dat het park “niet direct en nabij” de woongebouwen van Groninger Huis is gelegen. Dat is het nabijheidscriterium. De zonnepanelen bevinden zich op 1,5 km van de appartementen van Groninger Huis.