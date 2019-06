Wat zijn de interessantste bedrijven van Groningen van 2019?

De Groninger Ondernemingsprijs 2019 is begonnen, nu de jury de namen van de tien genomineerde bedrijven bekend heeft gemaakt.

Het zijn (in alfabetische volgorde): 365 Werk (Groningen), Bakkerij Haafs (Groningen), Boikon (Leek), EAZ Wind (Hoogezand), Gadero (Groningen), Heiploeg (Zoutkamp), Paragon/Whimzees (Veendam), Qbit (Groningen), Solarfields (Groningen), Witec (Stadskanaal).

Prachtige spreiding



“Er is een prachtige spreiding van bedrijven uit de bus gekomen, zowel qua vestigingsplaats als qua branche”, vertelt juryvoorzitter Patrick Brouns. “De ene helft komt uit de nieuwe gemeente Groningen en de andere helft uit de provincie. We zien duidelijk dat ook de nieuwe economie goed vertegenwoordigd is, met bedrijven in zon- en windenergie, cybersecurity en de online wereld. En we zien ultramoderne bedrijven, die een nieuwe draai hebben gegeven aan traditionele producten en diensten. Daarmee staat de regionale economie in Groningen er stevig op en is de Groninger Ondernemingsprijs 2019 begonnen! We gaan ons nu opmaken voor de pitchpresentaties na de zomer, de bedrijfsbezoeken door de jury en natuurlijk de grote finale in MartiniPlaza, eind november!”

Pitchpresentaties



De tien genomineerde bedrijven worden geïnterviewd door vakspecialisten van De Haan Advocaten & Notarissen, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank Stad en Midden Groningen. Op basis van hun bevindingen zal de jury drie finalisten voorselecteren. Deze Top 3 kan nog veranderen na de pitchpresentaties die de tien bedrijven verzorgen tijdens de Nominatie/Pitchbijeenkomst op donderdag 26 september bij Noorderpoort Automotive in Groningen. Daar kiest de jury uiteindelijk de drie finalisten. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de feestelijke Finale in MartiniPlaza Groningen, op woensdagavond 27 november.

Over de Groninger Ondernemingsprijs



Doel van de Stichting Groninger Ondernemingsprijs is het stimuleren van de Groninger economie, door het zichtbaar maken van excellente en inspirerende bedrijven en het bieden van een relevant netwerk. De jury bestaat uit: juryvoorzitter Patrick Brouns (gedeputeerde Economische Zaken), Erik van ’t Hoff (VNO-NCW-MKB-Noord), Ruth Pruim (Commerciële Club Groningen), Siem Jansen (namens de NOM), Paul Schreuders (XPAR Vision), Jan Hendriks (InnoCore, winnaar 2017) en Maurice de Wilde (Koopman Logistics, winnaar 2018).

Meer informatie vindt u op: www.groningerondernemingsprijs.nl