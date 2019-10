WarmteStad zet slimme zonnecollectoren in: voor elektriciteit én warm water

WarmteStad heeft in een jaar tijd twee nieuwbouwprojecten voorzien van hybride zonnecollectoren. Deze grote innovatieve zonne-energiesystemen met PowerCollectoren van Solarus leveren naast warmte ook elektriciteit en dragen bij aan het doel van Groningen om in 2035 CO 2 neutraal te zijn. Uniek bij deze installaties is dat deze gecombineerd worden met een warmte- en koudeopslag. Hiermee wordt de warmte opgeslagen in de bodem om deze vervolgens in de winter te gebruiken, zo meldt een woordvoerder.

De installatie op Sportcentrum Europapark is inmiddels al een jaar operationeel. De tweede installatie op het dak van Kolenpark, met appartementen en commerciële ruimtes, is onlangs gerealiseerd. ‘De twee PowerCollector-installaties, die zowel warm water als elektriciteit leveren, helpen ons om de warmteproductie te verduurzamen’, meldt Maarten van Wieringen, Pers Officer Waterbedrijf Groningen.

Hoge efficiëntie en CO 2 besparing

Niels Stolk, Director Solarus vervolgt: ‘De systemen zijn beide voorzien van 88 PowerCollectoren en leveren elk 114 kWp warmte en 22,8 kWp elektriciteit. Daarmee is de energieproductie van de PowerCollector per m2 aanzienlijk hoger dan die van een PV-paneel.’ En niet alleen de energieproductie is hoog, ook de CO2-besparing is groot. ‘Met deze duurzame systemen bespaart WarmteStad per systeem 46.600 kg CO 2 -uitstoot.’

Warmte als opslag voor de winter



Wat de projecten uniek maakt, is het feit dat de zonnewarmte die de innovatieve collectoren in de zomer oogsten, wordt opgeslagen in de bodem, zodat deze in de koude wintermaanden, wanneer de vraag het grootst is, nuttig gebruikt kan worden. Van Wieringen: ‘Het oplossen van de zogenaamde ‘seizoens-mismatch’ is een grote uitdaging in de energietransitie: met deze projecten laten we zien dat ook hiervoor een oplossing bestaat.’

Solarus