Vastgoed-ontwikkelaar Rory Bertram wil Delfzijl mooier én duurzamer maken

Delfzijl, onze meest noordelijke havenstad met een van de grootste chemie-complexen van Nederland, werkt had aan een opknapbeurt. Zo is de binnenstad vernieuwd, zijn er fraaie flats verrezen, zijn dijken versterkt en is het zeeaquarium volledig vernieuwd. Een volgende forse ingreep staat al weer voor de deur: nieuwbouw op het grote complex van het vroeger Delfzicht Ziekenhuis. Dit terrein is aangekocht door project-ontwikkelaar Rory Bertram (36). Op de website met nieuws over de economie van de Eemsdelta, Eemsdelta EZ, een interview met de jonge vastgoed-ondernemer: zijn activiteiten in Delfzijl en de volgens hem prettige mentaliteit in noord-Groningen, waardoor het er goed ondernemen is.

Opnieuw heeft Rory Bertram (36) met zijn vastgoedinvesteringsmaatschappij Breadstone een belangrijke aankoop gedaan in Delfzijl. Hij heeft het complete terrein met leegstaande panden van het vroegere Delfzicht/Ommelander Ziekenhuis aangekocht. Het is nog niet helemaal zeker wat hij met de grond gaat doen, daarover zijn gesprekken gaande met de gemeente Delfzijl. Maar mogelijk komen er tijdelijke woningen voor managers en werknemers van grote bedrijven actief in de Eemsdelta. Óf er komt permanente, duurzame huisvesting of anders zorgappartementen.

Wat het ook wordt: Rory Betram is vast van plan er iets moois neer te zetten, waar men later in Delfzijl met gepaste trots naar zal kijken. Net zoals hij de afgelopen vier jaar al meer projecten heeft opgeleverd in Delfzijl waar hijzelf in elk geval met veel tevredenheid op terug kijkt. Zoals de renovatie van het Eemsmondgebouw aan de Duurswoldlaan, het oude havengebouw aan de Noordersingel of een onderwijspand aan de Visserijweg. Nu is het ziekenhuisterrein aan de beurt.

Het ziekenhuis in Delfzijl werd in 1968 geopend als Delfzicht Ziekenhuis. Veertig jaar later, in 2008, ging het op in de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG). In 2015 volgde de overname door Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waarbij de naam wel behouden bleef. Een jaar later startte de bouw van een nieuw ziekenhuis in Scheemda, dat vorig jaar werd geopend.

De OZG locaties in Delfzijl kwam daardoor vrij en Rory Bertram mag nu als nieuwe eigenaar van een historisch stukje grond, waar veel Noord-Groningers herinneringen aan hebben, nadenken over een andere invulling.

‘Bij de aankoop van het ziekenhuisterrein heb ik veel steun gehad van bureau Eemsdelta\EZ, waar de gemeente Delfzijl haar afdeling Economisch Zaken heeft ondergebracht. Ik ken de heer Jan Mooi, die mij wees op het terrein, de contacten met de oude eigenaar heeft gelegd en de voorbereidingen binnen de gemeente heeft gecoördineerd. Hij heeft mij de afgelopen jaren vaker begeleid, waardoor het voor een investeerder zoals ik - zelf niet woonachtig in Delfzijl - een stuk gemakkelijker wordt om hier zaken tot ontwikkeling te brengen’, vertelt Rory Bertram.

