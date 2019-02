The New York Times: HackerOne bijna miljard dollar waard

Het van oorsprong Groningse bedrijf HackerOne, specialist op het gebied van ‘ethisch’ hacken, is een de vijftig meest veelbelovende startups ter wereld. Dat blijkt uit een ranglijst van de Amerikaanse krant The New York Times.

Op deze lijst staan vijftig unicorns: private start-ups die meer dan 1 miljard dollar waard zijn. HackerOne is volgens The New York Times een van die wereldwijde unicorns.



HackerOne is in 2011 ontstaan vanuit de Hanzehogeschool. Twee jonge Groningse studenten, Michiel Prins en Jobert Abma, maakten een lijst met 100 hightech-bedrijven die ze wilden hacken. Al snel vonden ze beveiligingslekken in Facebook, Google, Apple en Microsoft. Ze waarschuwden de CEO’s van deze bedrijven en vanaf dat moment zitten ze bij technologiereuzen om tafel.



Het hoofdkantoor van HackerOne zit inmiddels in San Francisco, maar ook in Groningen heeft HackerOne nog altijd een vestiging: aan de Griffeweg.