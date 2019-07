Steeds meer ondernemers, onderzoekers en studenten ontmoeten elkaar bij de Digital Society Hub

De DSH is trots op de resultaten, die zijn samengevat in een overzicht van facts en figures. Roland Hiemstra, programmadirecteur: “Met de ingebruikname van het gebouw van de Digital Society Hub heeft de Hanzehogeschool een nieuwe thuisbasis voor digitalisering. De hub staat in verbinding met andere hubs op de Zernike Campus en in de regio. Het is een fysieke smart-up omgeving waar bedrijfsleven, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten en samenwerken.”



Samen met partners, bedrijven uit het werkveld en studenten werd gewerkt aan interessante opdrachten. Zo startten 8 studenten van HBO-ICT in februari aan een unieke stage, de Self Driving Challenge, vielen studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design in de prijzen met hun ontwikkelde applicatie en bleek de sprekende 5G bril voor blinden en slechtzienden het winnende idee van de 5G Student Battle.



Ook organiseerde de Digital Society Hub tal van evenementen, zoals de 5G Masterclasses samen met 5Groningen en de RUG, de Meet & Greet in samenwerking met andere innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool, de 5G Student Battle met 5Groningen, de RUG, het Noorderpoort en het Alfa college en diverse seminars en (internationale) bijeenkomsten met andere universiteiten.



Ook volgend jaar streeft de hub naar mooie samenwerkingen met partners, studenten en het werkveld bij de Digital Society Hub. Vanaf september starten studenten van verschillende opleidingen aan nieuwe uitdagende opdrachten.



Meer informatie: www.digitalsocietyhub.nl.