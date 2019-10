Startup Weekend: van idee tot levensvatbare startup in een weekend

In een tijdsbestek van 54 uur een idee uitwerken tot een levensvatbare startup: dat is de opdracht die elke deelnemer aan het begin van een Startup Weekend meekrijgt. In Groningen staat het Startup Weekend op de agenda voor het weekend van 8 tot en met 10 november, in het bedrijvenverzamelpand Het Kwadraat.

Start Up Weekend is een internationaal event dat in 150 landen wereldwijd plaatsvindt. Tot nu toe zijn er wereldwijd dik 2900 weekenden georganiseerd, met in totaal meer dan 193.000 deelnemers.



Groningen is een van die 150 steden wereldwijd waar in het weekend van 8 tot 10 november bijna non-stop gewerkt zal worden aan het uitwerken van innovatieve concepten en gave ideeën. Het is alweer de twaalfde editie van deze ‘megabrainstorm’, zoals medeorganisator Kristen Bos van Conversies het in een notendop omschrijft en ook deze keer belooft het weer een succes te worden. ‘Afgelopen twee jaar hadden we zo’n honderd deelnemers en daarmee was het evenement twee jaar lang het grootste Startup Weekend van Europa. Dat is best wel krankzinnig als je bedenkt dat het event in meer dan 45 Europese steden wordt georganiseerd.’



