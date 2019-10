‘Peer-sessions’: inspiratiebijeenkomsten voor Groningse ondernemers die ook willen innoveren

Het gaat goed met uw bedrijf. Maar toch beseft u dat het verstandig is om te blijven innoveren. Hoe zorg je er dan voor dat innovatie een belangrijk thema wordt? Dat is een van de onderwerpen tijdens een inspiratie-bijeenkomst ( ‘peer sessions’) voor Groningse ondernemers, georganiseerd door de gemeente Groninen. Voor deze bijeenkomst, donderdag 10 oktober bij Kartracing & Bowling Groningen, kunnen belangstellenden zich via email aanmelden : info@thepeersessions.nl (Lees verder)

De gemeente Groningen organiseert morgen, donderdag 10 oktober, een bijeenkomst voor ‘Ondernemers met lef’. Hoe innoveer je terwijl de business as usual doorgaat? Hoe organiseer je dat? Hoe creëer je ruimte voor innovatie en groei, fysiek binnen je bedrijf, maar ook in je hoofd, tijd en aandacht? Drie ervaren ondernemers uit de regio vertellen hun ervaringen, waar zij tegen aan liepen en hoe zij hiermee omgaan. Dat zijn Menno Oomkens, mede-eigenaar Kartracing & Bowling, Corné van Willigen (eigenaar HiFi-corner), en René Bolhuis (Horus View&Explore).

Peer-sessions

Als vervolg op de bijeenkomst is het mogelijk in te stappen op een traject van 3 bijeenkomsten, waarbij ondernemers met elkaar stappen zetten, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. In kleine groepen van 8-10 ondernemers in een veilige sfeer.

De gemeente Groningen wil hiermee innovatie en groei bij ondernemers stimuleren, met het oog op continuïteit, groei en behoud van werkgelegenheid.

Donderdag 10 oktober, Kartracing & Bowling Groningen, 16.30-19.30 u incl diner. Aanmelden kan nog via info@thepeersessions.nl