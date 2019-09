Ondernemers geven afval tweede kans – kinderen kunnen dit weekend knutselen met afval

Dat afval ook leuk kan zijn dat willen ondernemers in de Oude Kijk in ’t Jatstraat, Stoeldraaierstraat, Zwanestraat en Kromme Elleboog bewijzen met het project 'Knutselen met Afval'. In samenwerking met de Groningen City Club en Kinderopvang SKSG gaan kinderen in de komende dagen strijden om het mooiste kunstwerk van afval te maken.

Het idee is eigenlijk heel eenvoudig, aldus Erwin Mulder die namens de Groningen City Club betrokken is bij de uitvoering van het project. “Kinderen (met of zonder ouders) kunnen op zaterdag 28 september op de Grote Markt knutselen met afval dat ingezameld is bij ondernemers. Deze kunstwerken worden vervolgens tentoongesteld in de etalages van de 25 deelnemende winkels. Een professionele jury zal vervolgens een keuze maken uit alle stukken en een drietal winnaars selecteren. We hopen hiermee het bewustzijn bij zowel ondernemers als ook de deelnemende kinderen en organisaties rondom circulaire economie te versterken.”

Cor Dijkstra mede eigenaar van De Kaaskop en voorzitter van de winkeliersvereniging in de Zwanestraat / Kromme Elleboog: “Afval ontstaat overal, dus ook in de winkels in de Zwanestraat. Wij proberen onze leveranciers wel te bewegen om zo bewust mogelijk met verpakkingsmateriaal om te gaan. Én wij vinden het prima als klanten zelf (duurzaam) verpakkingsmateriaal meenemen, voor de producten die zij bij ons in de straat kopen. Dus het onderwerp afval leeft! En door te laten zien wat afval is, wordt iedereen weer een beetje meer bewust en betrokken”.

Wedstrijd

Het wedstrijdelement biedt de mogelijkheid om wat meer reuring te creëren in de straten. Door de samenwerking met kinderopvang SKSG en door de knutselactiviteit tijdens 050&Mode ft. Sustainable Moments hopen de initiatiefnemers natuurlijk dat de kinderen mét ouders, opa’s en oma’s en andere bekenden de deelnemende straten in de weken erop zullen bezoeken om de kunstwerken die in de etalages zijn geplaatst te komen aanschouwen. Dit levert dan ook weer extra bezoekers op in de straat.

“Dit project is precies wat bij onze straat instelling past: groen, creatief en vooruitstrevend. We willen aan onze straatgasten hiermee laten zien dat we bewust zijn van ons afval; op deze ludieke wijze willen we meer aandacht creëren voor een groener straatbeeld. We waren al begonnen met de verticale straattuintjes, en met dit project krijgen we nog meer GROEN!” aldus een enthousiaste Dilemin Yildiz, eigenaar van No 25 en voorzitter van de winkeliersvereniging Oude Kijk in ’t Jatstraat en Stoeldraaierstraat.

Foto boven: Merlijn Albering van de Stadsakker.