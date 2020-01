Nieuwe businessclub uit fusie: Exportclub Noord

Beide clubs werken al jaren nauw samen. Een fusie was dus een logisch gevolg, zo melden de clubs. Door de fusie is het ledenaantal verdubbeld en is de nieuwe club in staat meer kwaliteit te bieden aan haar leden.



Exportclub Noord is volgens eigen zeggen een volwaardige gesprekspartner voor publieke en private partijen en zal nog meer internationaal georiënteerde bedrijven in het noorden met elkaar verbinden. De club zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking om gezamenlijk de export van Noord-Nederland naar een hoger plan te tillen.



Op 4 februari zal het bestuur de nieuwe club presenteren bij Van der Valk in Assen.