Dag van de Ondernemende Student morgen in Start-up City op Campus Groningen

Groningen zit boordevol ondernemers-talent. Elk jaar starten jongeren nieuwe bedrijven met onverwachte formules. Studenten die óok overwegen om een bedrijf(je) te starten kunnen een kijkje nemen op een uniek festival in Start-up City op Campus Groningen, zo meldt Digital Society Hub.

Op donderdagmiddag 25 april wordt Start-up City op Campus Groningen omgetoverd tot festivalterrein. Het belooft een dag vol muziek, foodtrucks, workshops en ondernemerschap te worden. Voor alle studenten die geïnspireerd willen worden over ondernemerschap. Het festival van 13.00 tot 16.00 uur is voor iedereen vrij toegankelijk. Je hoeft je niet aan te melden!

Ondernemen is doen. Tijdens het festival zullen er verschillende doe-activiteiten zijn waarbij jij je ondernemende houding of gedrag kan testen of inzetten.

Meer informatie: Digital Society Hub



Ben jij er bij? Laat op www.tckl.nl weten dat jij er bent!