Kartracing & Bowling Groningen ontwikkelt zich tot publiekstrekker van formaat

Het begint zich te ontwikkelen tot één van de grotere recreatieve trekpleisters op het gebied van recreatie in Groningen: de Kartracing & Bowlingbaan bij Kardinge. Het afgelopen jaar 2018 passeerden honderdduizend mensen de kassa’s, zo laat het bedrijf weten op haar LinkedIn pagina.

De Kartracing & Bowlingbaan kreeg twee jaar geleden een stevige opknapbeurt. Investeerders maakten het bedrijf weer volledig bij de tijd omdat ze meenden dat er in een stad als Groningen zeker behoefte zou zijn aan een dergelijke voorziening.

De omzetcijfers van afgelopen jaar 2018 lijken hen helemaal gelijk te geven. ‘Dit jaar mochten we maar liefst 100.000 gasten ontvangen!’, meldt Kartracing & Bowling Groningen.

Vanaf het eerste moment na de heropening is het er volle bak. In 2018 werd ook de complete kartvloot vervangen en ook kwamen er nieuwe kinderkarts. Voor mindervalide gasten zijn er nieuwe karts met handgas / -rem aangeschaft.

‘We introduceerden ook de Kids Kart Academy en in no time waren vier cursussen gevuld met enthousiaste kids die hun kart-skills willen verbeteren. In onze bruine kroeg vierden tientallen organisaties hun bedrijfsfeest, in combinatie met BBQ-buffet, karten & bowlen en bezoekers waardeerden ons op Google met 4,3 op 5 sterren en daar zijn we erg trots op’, aldus het bedrijf via LinkedIn.