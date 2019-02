Joost van Keulen: ‘Actie Grand Prix in Assen grote kans van slagen’

Joost van Keulen, tot komende woensdag nog in functie als wethouder economische zaken van Groningen, heeft donderdagavond tijdens een bijeenkomst van de Commercieele Club Groningen een warm pleidooi gehouden voor de komst van de Formule 1 Grand Prix naar Assen. Hij deed dat in gezelschap van ondernemer Stef van der Ziel en dames van een promotieteam. Volgens Joost van Keulen heeft Assen zeker kans om Zandvoort te verslaan. ’We gaan dit redden!’.

Joost van Keulen sprak tijdens een netwerkbijeenkomst van De Commercieele Club Groningen in restaurant De Coendersborg. Deze bijeenkomst was strategisch gekozen door de initiatiefnemers om de Formule 1 naar Assen te halen, want ze presenteerden er hun Businessclub Grand Prix Assen 2020, de GPA 2020 Business Club. Ze hoopten meer ondernemers lid te kunnen maken van deze business club, die vervolgens kan ijveren voor de komst van de Grand Prix naar het Noorden.

Volgens Van Keulen en Van der Ziel leveren ze beslist geen achterhoede gevecht om de Grand Prix naar Assen te lokken, en zijn recente ontwikkelingen juist zeer positief.’ Heel Nederland zal gaan merken dat wij in het Noorden ijveren voor de Grand Prix in Assen. We starten volgende week een actie waar miljoenen mensen wat van zullen merken’.

Volgens internet-ondernemer Stef van der Ziel heeft Heineken onlangs laten weten geen sponsor te willen worden van de Formule 1 in Zandvoort. Ook heeft de minister laten weten geen vijf miljoen euro te willen geven aan Zandvoort. ‘Daardoor zijn ze nu helemaal in paniek in Zandvoort. De publieke opinie in Nederland is ook helemaal op de hand van Assen en in Assen kan de Grand Prix zonder hoge kosten in 2020 worden verreden’.

Commercieele Club

De Commercieele Club Groningen is een netwerkclub voor ondernemers, bestuurders en mensen werkzaam in bedrijfsleven en bij de overheid. De club organiseert regelmatig lezingen die haar leden de mogelijkheid biedt zich te informeren, maar tevens om te netwerken.

