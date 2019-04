Jonge Groningse ondernemers in race om positie in ranglijst ‘meest baanbrekende Innovaties’

Drie jonge ondernemingen, opgericht vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, strijden mee om een positie in de top tien van ‘de meest baanbrekende Innovaties van de wetenschap in Nederland.’ Het gaat om de bedrijven CC Diagnostics, IV Wear en Ocean Grazer. Dat meldt de website van Northern Knowledge . Dat is een organisatie in Groningen die zich inzet voor het optimaal optimaal benutten van kennis voor innovatie, voor een gezonde, duurzame en sociaal-economisch sterke noordelijke regio.

CC Diagnostics, IV Wear en Ocean Grazer zijn genomineerd voor de Academic Startup Competition 2019 samen met 24 andere start-ups. Zij strijden voor een plek in de top tien van de meest baanbrekende Innovaties van de wetenschap in Nederland.

De Academic Startup Competition is een initiatief van VSNU, de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) en StartupDelta. De verkiezing bestaat uit deze nominatie door de verschillende universiteiten in Nederland en een finale op 14 mei waarbij een jury uiteindelijk tien winnaars kiest die onderdeel worden van de lijst meest baanbrekende innovaties van de wetenschap in Nederland. Deze startups krijgen tijdens de Global Entrepeneurship Summit (GES) op 4 en 5 juni in Den Haag tevens de kans om hun startup te presenteren aan een wereldpubliek.

